«АвтоВАЗ» отзывает 41,5 тысячи Lada Vesta. У них «запаски» не того цвета

ПАО «АвтоВАЗ» объявило об отзыве 41 507 автомобилей Lada Vesta, проданных с июля 2017 года по настоящее время. Причиной оказался неправильный цвет диска у запасного колеса.

Как сообщает 11 декабря пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали автомобили в комплектации с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy. «Запаска» оказалась не сертифицирована.

Цвет диска запасного колеса должен отличаться от основных. Поэтому у более чем 41,5 тысячи «Вест» в дилерских центрах должны будут перекрасить колесный диск «запаски». Работы выполнят бесплатно для владельцев.

Проверить, попала ли машина под отзыв, можно, сверив VIN-код в перечне на сайте Росстандарта.

Неделю назад «АвтоВАЗ» также объявлял об отзыве 1716 автомобилей Lada Kalina, Granta и Priora. У этих машин обнаружилось несоответствие модуля подушки безопасности водителя рулевому колесу.