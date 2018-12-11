Страна — член НАТО построит на Чёрном море военную базу

Один из старейших членов Североатлантического альянса — Турция — начал строительство военно-морской базы на Черноморском побережье. Располагаться турецкие военные будут в город Сюрмене в провинции Трабзон, примерно в 150 км от границы с Грузией.

Проект базы начали реализовывать еще летом прошлого года, а его разработка велась задолго до конфликта России и Украины в Керченском проливе, сообщает 11 декабря издание Milliyet.

На новом военном объекте, среди прочего, будут располагаться корабли, в задачи которых будет входить патрулирование северо-восточной части Турции.

Власти страны также подчеркивают, что введение в эксплуатацию нового объекта стало актуальным в свете российско-украинского кризиса и открытия трубопровода «Турецкий поток». Помимо этого, они надеются, что это даст толчок развитию судостроительных заводов региона.

Кроме того, Турция объявила о расширении своей базы в Мерсине на Кипре.