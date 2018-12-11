Страна — член НАТО построит на Чёрном море военную базу
Один из старейших членов Североатлантического альянса — Турция — начал строительство военно-морской базы на Черноморском побережье. Располагаться турецкие военные будут в город Сюрмене в провинции Трабзон, примерно в 150 км от границы с Грузией.
Проект базы начали реализовывать еще летом прошлого года, а его разработка велась задолго до конфликта России и Украины в Керченском проливе, сообщает 11 декабря издание Milliyet.
На новом военном объекте, среди прочего, будут располагаться корабли, в задачи которых будет входить патрулирование северо-восточной части Турции.
Власти страны также подчеркивают, что введение в эксплуатацию нового объекта стало актуальным в свете российско-украинского кризиса и открытия трубопровода «Турецкий поток». Помимо этого, они надеются, что это даст толчок развитию судостроительных заводов региона.
Кроме того, Турция объявила о расширении своей базы в Мерсине на Кипре.
Справка:
25 ноября пограничный патруль ФСБ России задержал два украинских корабля и буксир, которые следовали из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. В ходе задержания российские корабли применили оружие, а один из кораблей береговой охраны совершил навал на украинский буксир. В результате пострадали несколько украинских моряков. Экипажи перехваченных украинских кораблей были задержаны и доставлены на территорию России, плавсредства отбуксировали в российские порты. Украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границ РФ. В НАТО осудили действия российской стороны и объявили об увеличении военного присутствия в Черном море.