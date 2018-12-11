CNN: 16 человек из окружения Трампа контактировали с Москвой до выборов и после

Американский телеканал CNN назвал 16 фамилий из окружения президента Дональда Трампа, которые контактировали с Москвой в ходе предвыборной кампании и после выборов в 2016 году. Под контактами журналисты подразумевают как личные встречи с россиянами, так и телефонные звонки, переписку, SMS, а также в формате видеоконференции.

Так, например, на связь с Москвой выходил экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт, деловой партнер и представитель штаба Рик Гейтс, экс-советник по госбезопасности Майкл Флинн, бывший политический советник Джордж Пападопулос.

Фигурируют в списке шестнадцати дети президента: Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп. С ними – зять Джаред Кушнер и ассистент Ави Берковиц.

Возникли вопросы у журналистов и к экс-советникам Трампа Картеру Пейджу и Роджеру Стоуну, экс-генпрокурору Джеффу Сешнсу, члену предвыборной команды Джеффри Гордону, бывшему консультанту президента Майклу Капуто, основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу, бизнес-партнеру Трампа Феликсу Сейтеру.

По данным CNN, Манафорт, Трамп-младший и Кушнер летом 2016-го встретились с группой россиян, которые якобы обладали компроматом на кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Манафорт с Гейтсом контактировали и с Константином Килимником, который, как сообщается в судебных протоколах, подозревается в связях с российской разведкой. Ранее им предъявили обвинения, но связаны они с политическим консультированием экс-президента Украины Виктора Януковича и Партии регионов, сокрытием доходов от этой работы и выполнением функций иностранного агента без должной регистрации.

Кроме того, телеканал сообщает о неоднократных встречах Флинна, Сешнса, Пейджа и Берковица в 2016 году с Сергеем Кисляком, тогдашним послом РФ в Соединенных Штатах. А в мае того же года Стоун якобы встречался с россиянином, который предложил ему компромат на Клинтон за $2 млн; эту встречу помог организовать Капуто. Имя россиянина не называется.

Эрик Принса попал в список из-за контактов с бизнесменом Кириллом Дмитриевым в январе 2017-го. Ранее основатель частной военной компании Blackwater заявлял конгрессу, что контакт был чисто деловой.

Что касается Феликса Сейтера, то тот «раньше работал с Трампом по проектам, связанным с недвижимостью, и контактировал с россиянами в рамках работы над проектом Trump Tower в Москве», объяснил CNN.

Иванка Трамп общалась через посредников с российским атлетом Дмитрием Клоковым. Вчера об этом писала BuzzFeed, отмечая, что доказательств наличия в них чего-либо противозаконного нет.

Напомним, накануне издание The Washigton Post сообщило, что почти 20 человек стремились стать посредниками между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и российской властью. Но сделать это удалось якобы лишь бывшему спортсмену из России — Дмитрию Клокову.