Беглов уволил советника Игоря Забирана после интервью об изношенных трубах и грязной воде

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов уволил советника на общественных началах Игоря Забирана после его интервью СМИ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора 11 декабря.

«Позиция, которую он высказывал в интервью средствам массовой информации сразу же после своего назначения, не соответствует официальной точке зрения правительства Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

О статусе советника Игоря Забирана стало известно 5 декабря. В этот же день он дал интервью «Фонтанке», в котором заявил, что не согласен с тем, что «Газпром» должен обменять изношенные теплосети на городские котельные, а также высказал мнение о том, что Водоканал не может пока обеспечить достаточное качество воды.