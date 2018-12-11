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Общество
11.12.2018 10:19
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МЧС занялось оптимизацией и закроет свой институт культуры во главе с актером Бурляевым

Руководство МЧС приняло решение ликвидировать входящий в структуру ведомства Институт культуры. Источник в центральном аппарате ведомства объясняет закрытие оптимизацией структуры министерства, пишет 11 декабря РБК.

«С 1 февраля этого года Институт культуры, который входит в структуру МЧС, будет закрыт», — сообщил источник.

Директор Института культуры МЧС, народный артист России Николай Бурляев не подтвердил и не опроверг информацию о закрытии института. «Судьба института мне понятна, но комментировать я ничего не буду», — сказал он РБК.

В пресс-службе МЧС подтвердили, что «в соответствии с планами по оптимизации управленческой структуры министерства планируется ликвидация Института культуры Академии государственной противопожарной службы МЧС России». В ответе ведомства также говорится, что все запланированные институтом мероприятия планируется провести до февраля 2019 года. «Сотрудникам института будут предложены вакантные должности в структуре МЧС в соответствии с их квалификацией», — сообщили в пресс-службе.

Ведомственный институт был создан в апреле 2015 года приказом Владимира Пучкова, который тогда находился на посту министра. В состав института входят отдел кинематографического и театрального искусства, литературного творчества, культурно-досуговой деятельности, а также оркестр и музей.

Согласно размещенной на сайте Академии государственной противопожарной службы МЧС информации, в структуру Института культуры входит около 30 сотрудников. В частности, руководителем хореографического отдела является заслуженный артист России, создатель и руководитель Русского имперского балета Гедиминас Таранда. Отделом литературного творчества руководит писатель Владимир Орлов, директор литературного форума «Золотой витязь», член Пушкинской комиссии Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН. Руководителем отдела кинематографического искусства на сайте ведомства указана жена Бурляева, актриса Инга Бурляева (Шатова).

Задачей Института культуры является воспитание средствами культуры и искусства у личного состава «чувства патриотизма, гордости за свое Отечество и службу в МЧС России».​

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