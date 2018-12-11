Из Хайкоу вылетела первая партия застрявших в Китае российских туристов. Следующий рейс намечен на завтра

Первые туристы из числа клиентов «Жемчужной реки», застрявшие в Китае, покинули аэропорт в Хайкоу и направляются на родину. В столице Казани они будут в пять часов вечера 11 декабря. Счастливые россияне, наконец-то дождавшиеся посадки на рейс «ИрАэро», опубликовали фото в соцсетях.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе перевозчика, из столицы Татарстана самолёт «ИрАэро» вновь направится на китайский остров Хайнань, откуда завтра заберёт уже жителей Уфы. До 15 декабря все клиенты туроператора-должника «Жемчужная река» окажутся дома.

Напомним, «Жемчужная река» задолжала авиакомпании «ИрАэро» более двух миллионов долларов, из-за чего перевозка туристов, купивших путёвки в Китай у компании, была приостановлена по всем ранее согласованным маршрутам: Хайкоу, Санья, Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва. В Китае остались более тысячи российских туристов.

10 декабря перевозчик «ИрАэро» после участия в межведомственном заседании с участием Росавиации и Минтранса согласился вывезти туристов за свой счёт. Однако новые полеты в Китай авиакомпания выполнять не будет.

Вчера же Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководства «Жемчужной реки». Топ-менеджмент подозревают в злоупотреблении полномочиями.