На остановке недалеко от метро «Автово» прорвало теплотрассу. Школьники идут на учебу по проезжей части

Прорыв теплотрассы устраняют в Кировском районе Петербурга утром 11 декабря.

О коммунальном происшествии недалеко от станции метро «Автово» сообщили в соцсетях очевидцы.

«У дома номер №14 по улице Зайцева прорвало трубу на остановке общественного транспорта, в сторону Краснопутиловской улицы движение – в один ряд», – пишут местные жители в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», добавляя, что рядом находится школа, и ученикам, кроме как по проезжей части, в неё не попасть.

В «Теплосети» корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что течь дал трубопровод диаметром 200 мм. Аварийный участок находится между домами по Краснопутиловской улице,14, и улице Зайцева, 14. В зоне дефекта 11 жилых домов, отопление которым подается по пониженным параметрам. Горячее водоснабжение обеспечивается в полном объеме.

Планируемое окончание работ – 18:20.

Судя по «Яндекс.Пробкам», заторов на дороге аварийные работы не вызвали.