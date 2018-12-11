Украинцы считают, что от разрыва Договора о дружбе выиграет только Россия

Большинство украинцев считает, что прекращение Договора о дружбе между их страной и Россией сыграет на руку лишь Москве. Об этом накануне сообщил телеканал NewsOne после проведенного в прямом эфире опроса.

Телеканал показывал интервью с бывшим главой министерства иностранных дел Украины Константином Грищенко. Во время эфира зрителям задали вопрос, сработает ли окончание действия договора в пользу Киева или же будет выгодно Кремлю.

В студию позвонили 10,18 тысячи человек. В пользу «выигрыша» Украины склонились только 7% респондентов. Большинство опрошенных — 93% — полагают, что ситуация скажется положительно лишь на делах России.

Россияне смотрят на будущее двух стран более оптимистично. 43 процента участников опроса ВЦИОМ уверены: Россия и Украина восстановят дружеские, союзнические отношения. Либо нормализуют их (так ответило 34%). Ухудшение предрекает только 16% граждан.

Украинский президент Петр Порошенко подписал 10 декабря закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной описывает принцип стратегического партнёрства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности. Документ был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и его российским коллегой Борисом Ельциным 31 мая 1997 года.