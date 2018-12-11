Россиян планируют обязать ставить «умные» счётчики газа. Раскошелиться придётся на 130 млрд рублей

Россиян с центральным газоснабжением в домах планируют обязать установить «умные» счетчики. Инициатива властей может обойтись населению в 130 миллиардов рублей, пишет 11 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным источников издание отмечает, что стоимость установки одного «умного» счетчика составит около 5 тысяч рублей, а министерствам предстоит решить, кто и в каких объемах займется их внедрением. Собеседники «Коммерсанта» уточнили, что тема новых счетчиков газа обсуждалась на правительственном совещании по развитию интеллектуальных систем учета электроэнергии 4 декабря. После заседания вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе проработать способы внедрения «умных» счетчиков, но сейчас все находится «в зачаточной стадии».

В ноябре 2017 года Госдума приняла в первом чтении законопроект Минэнерго об обязательной установке «умных» счетчиков электроэнергии, которые будут передавать данные в личные кабинеты граждан в ГИС ЖКХ. Сейчас рассмотрение документа затормозилось, поскольку в правительстве выясняют, кто будет финансировать внедрение.