Водитель «девятки» наехал на четверых студентов колледжа на Большевиков. Трое госпитализированы с ушибами

Четверо учащихся Пожарно-спасательного колледжа попали под колёса автомобиля утром 10 декабря в Невском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», четверо студентов – две семнадцатилетние девушки и два молодых человека 16-ти лет переходили дорогу на зелёный сигнал светофора в районе дома №55/1 по проспекту Большевиков. Внезапно на них налетела «девятка», за рулём которой был мужчина лет 50 на вид. Водитель не стал вызывать инспекторов ГИБДД, а ограничился беседой с тинейджерами. Он вышел из машины, о чем-то поговорил со студентами и уехал.

Пострадавшие дошли до Пожарно-спасательного колледжа на Большевиков 52/1, где обратились в медпункт. Фельдшер сразу же вызвала «скорую». В итоге медики госпитализировали с различными ушибами троих учащихся. Четвёртый тоже пострадал, но незначительно.

По данным «Фонтанки», автомобиль, сбивший тинейджеров, принадлежит 35-летнему жителю деревни в Волоховском районе Ленобласти.