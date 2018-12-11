На Камчатке продавщицы побили полицейских, которые попытались забрать алкоголь из магазина

Продавщицы магазина на Камчатке избили полицейских, которые попытались забрать алкоголь для проверки. Об этом 11 декабря сообщает краевой Следственный комитет.

Как сообщили в СК, боевые торговые работники трудятся в городе Вилючинске. В октябре сотрудники правоохранительных органов пришли в магазин «Орион», чтобы собрать доказательства продажли спиртного без лицензии. Продавщицы 63 и 50 лет отреагировали неожиданно бойко.

«Женщины применили в отношении представителей власти физическое насилие. При этом одна из подозреваемых кулаком ударила сотрудника полиции в область грудной клетки, а вторая толкнула другого сотрудника полиции и поцарапала его руку», — говорится в сообщении СК.

Полиция все же изъяла триста бутылок алкоголя из магазина, а женщины получили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Оценило ли руководство преданность сотрудниц, не уточняется.