«Разбазаривают государственные средства». Госсекретарь США прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал отправку российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу. Об этом он написал 11 декабря в Twitter.

«Народам России и Венесуэлы нужно видеть все так, как есть: два коррумпированных правительства разбазаривают государственные средства и подавляют свободу и независимость пока их люди страдают», — заявил Помпео.

10 декабря в Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62. На отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Напомним, в последний раз Ту-160 добирались до Венесуэлы в 2013 году, до этого — в 2008-м. Во время визита президента страны Николаса Мадуро в Москву глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что практика перелетов боевой авиации в Венесуэлу будет продолжена.