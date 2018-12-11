Госдеп исключил Россию из списка опасных для американских туристов стран, но советует проявлять осторожность

Госдепартамент США исключил Россию из списка стран, путешествия в которые американским туристам рекомендовалось пересмотреть. Теперь в Вашингтоне советуют «проявлять повышенную осторожность из-за терроризма, домогательств и необоснованном применении местных законов». Об этом сообщается на сайте Госдепа 11 декабря.

Туристам из США также рекомендуют не посещать северокавказские республики, включая Чечню, «из-за терроризма и риска беспорядков», а также Крым «из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей». В случае, если поездка все же состоится, американцам рекомендовано следить за местными СМИ, быть бдительными в популярных у западных туристов местах и всегда иметь при себе документы.

В январе Госдепартамент опубликовал список всех стран мира, разделенных на четыре группы. Россия вошла в третью категорию, к которой отнесены страны, поездки в которые следует пересмотреть. Помимо России, в эту группу вошли Нигер, Нигерия, Чад, Турция, Пакистан.

К четвертой группе отнесены страны, в которые Госдеп не рекомендует ездить — речь идет об Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене, КНДР, Иране. Во второй группе стран, в которых, как считают власти США, необходимо проявлять повышенную осторожность, относится Алжир, Бельгия, Украина, Дания, Франция. К первой группе отнесены большинство скандинавских и прибалтийских стран.