В Китае построили уникальный мост с самым длинным пролетом в мире

В Китае завершилось строительство железнодорожного моста с самым длинным в мире пролетом. Как пишут 10 декабря местные СМИ, переправа перекинута через реку Нуцзян в провинции Юньнань.

Длина моста составляет 1024 метра, ширина — почти 25 метров. Длина пролета между двумя опорами — 490 метров, это мировой рекорд. Мост построен на магистрали между китайским Куньмином и крупнейшим городом Мьянмы — Янгоном. Причем переправа спроектирована как железнодорожная станция с четырьмя путями.

На создание моста ушли 46 тыс. тонн стали, 800 тыс. болтов и 922 стальные опоры — каждая весом от 20 до 100 тонн.

