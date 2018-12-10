Американские учёные научили роботов не трогать чужое

Систему, которая обучает искусственный интеллект понятиям «свой» и «чужой», представили учёные из Йельского университета.

Как пишет «N+1» 10 декабря, обучение робота человеческим понятиям происходит с помощью четырёх алгоритмов. Первый собирает информацию о владельцах объектов, реагируя на фразу «это моё». Второй алгоритм, напротив, учится правилам, в соответствии с которыми человек не является обладателем объекта. Третий и четвертый алгоритм запоминают, что можно делать с объектами, а что нельзя.

Если человек попросит робота выбросить чужую вещь, то система сможет проанализировать поступившую ранее информацию о хозяине данной вещи и отказаться от задания.

Полученную систему интегрировали в робота Baxter и провели эксперимент. Разные люди просили робота поднимать или выбрасывать различные объекты. Испытуемый правильно отреагировал на просьбы исследователей для 14 объектов из 20.