Мосгорсуд не услышал петербургскую студентку. В миллионе за вклад в «гимн российской нации» ей отказано

Студентка Санкт-Петербургского государственного университета не смогла доказать своё влияние на создателей «народного» гимна России. Виктория Лихачёва уверена, что в его основе лежит её мелодия, но Московский городской суд не стал вслушиваться.

Как 10 декабря рассказала «Фонтанке» Виктория, в апелляции на решение предыдущей инстанции ей отказано. На заседании 4 декабря Мосгорсуд подтвердил, что в композиции «Мы единая страна», написанной участником шоу «Голос» Зарифом Норовым, достаточно новизны. Защита Лихачёвой оперировала заключением эксперта, который заметил последовательное совпадение 11 нот, но выступить ему не дали.

«Постановление Пресненского районного суда оставить без изменений, жалобу истца без удовлетворения», – заявил председательствующий судья Александр Пильгун.

Песня «Мы единая страна» была презентована как потенциальный гимн российской нации в декабре 2016 года на пресс-конференции в ТАСС. Федеральное агентство по делам национальностей назвало её результатом выполнения государственного контракта. Студентка журфака СПбГУ Виктория Лихачёва узнала в ней пусть и несколько изменённую, но свою музыку, которую она «в патриотическом порыве» придумала и исполнила за полгода до этого на молодёжном форуме «Территория смыслов» в Клязьме. За нарушение авторских прав она потребовала миллион рублей, но судебная экспертиза не нашла переработки. Выплатить за заключение привлечённого специалиста 302 тысячи Пресненский суд в октябре этого года обязал студентку.

«Я бы хотела всё-таки быть услышанной, потому что на форуме была тысяча человек. Они знают, что они слышали», – сказала в суде Лихачёва. По её словам, сдаваться она не намерена и подаст кассацию.