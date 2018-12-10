Лесные пожары в Мурманской области стали уголовным делом. Чиновников заподозрили в халатности

Из-за масштабных лесных пожаров уголовная ответственность нависла над чиновниками Мурманской области. Дело возбуждено по статье «Халатность», сообщает местное издание «Би-порт» 10 декабря со ссылкой на собственный источник.

Производство затронуло чиновников администраций Кольского, Ловозерского и Кандалакшского районов и министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области. В ходе расследования дела несколько раз был допрошен глава ведомства Дмитрий Руусалеп.

Пожары на территории Мерманской области бушевали с мая до конца августа. В Кольском районе огонь охватил площадь в 910 гектаров. Затем пламя перекинулось с территории России в Финляндию.