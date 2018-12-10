СКА обыграл «Динамо». Это 1500-я победа армейцев в истории

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» в понедельник, 10 декабря. Армейцы выиграли со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

Голы забили Василий Токранов (8-я минута – в большинстве) и Павел Дацюк (60 – в пустые ворота). Матч на ноль провел вратарь Магнус Хелльберг. Эта победа стала для петербуржцев пятой подряд и 1500-й в истории.

1500-я победа в истории СКА!



На перерыв – в отличном настроении 👍🏻 #ДИНСКА pic.twitter.com/3NpDojr59H — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 декабря 2018 г.

Теперь на счету СКА 59 очков после 36 матчей. Армейцы с Невы продолжают занимать второе место в Западной конференции, отставая от ЦСКА на 7 очков. Следующий матч СКА проведет 22 декабря против «Йокерита» в рамках хоккейной «классики» на «Газпром Арене».