«Французский народ окажется достаточно сильным, чтобы остаться единым». Макрон объявил о введении во Франции чрезвычайного положения

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении в стране чрезвычайного экономического и социального положения. Об этом он заявил 10 декабря во время обращения к нации.

Решение принято на фоне продолжающихся протестов «желтых жилетов» против повышения цен на топливо. Макрон подчеркнул, что насилие против полиции не оправдывается никаким «народным гневом».

«Мы все видели игры оппортунистов, которые пытались воспользоваться искренним гневом людей, мы видели политиков, чьи проекты заключаются в том, чтобы пошатнуть республику и устроить анархию», – заявил президент Франции.

По его словам, протест возник не из-за налогов, а «по глобальным причинам».

«Я хотел улучшить политическую систему нашей страны... Многие страны проходят через это, очень тяжело выходят из таких ситуаций, но я надеюсь, что народ Франции окажется достаточно сильным, чтобы остаться единым», – сказал Макрон.

Предложения президента по выходу из кризиса 11 декабря представит перед парламентом премьер-министр. В частности, с 2019 года минимальная зарплата в стране должна повыситься на 100 евро, сверхурочные часы не будут облагаться налогом. В конце года всех французов ожидает не облагаемая налогом премия.

Подробнее о французских протестах читайте в материале «Фонтанки» «Управляемая стихия. За что на самом деле могут воевать «Желтые жилеты».