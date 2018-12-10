Стартовал второй тур голосования по выбору имен для аэропортов. Петербургу, помимо Александра Невского, предложили Достоевского и Шостаковича

Второй тур финального голосования по выбору имен для пяти российских аэропортов стартовал 10 декабря и продлится до 23-го числа. Об этом сообщается на сайте конкурса «Великие имена России».

В течение двух недель имена будут выбирать для воздушных гаваней в Москве (аэропорт Внуково), Санкт-Петербурге, Архангельске, Пензе и Нижневартовске. В этих городах по результатам основного тура лидеры голосования не стали победителями, так как параллельно номинировались в других городах и набрали там больший процент голосов.

«Для проведения второго тура сформированы новые «тройки» имен – финалистов. Обновление шорт-листов проведено по общему правилу: из «троек» исключены имена, победившие в других регионах, и добавлены новые имена из списка ВЦИОМ», — пояснили организаторы.

В голосовании за петербургский аэропорт Пулково исключили императора Петра I и поэта Александра Пушкина, но добавили писателя Федора Достоевского и композитора Дмитрия Шостаковича. Третьим в строю остался полководец Александр Невский.

Итоги первого этапа конкурса подвели вечером 4 декабря. В Петербурге уверенную победу одержал Пётр I, однако больше голосов этот претендент набрал в Воронеже. Таким образом, победителем в городе на Неве стал полководец Александр Невский. Как заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, окончательное решение о доименовании отечественных аэропортов будет принимать президент Владимир Путин.