Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 совершили перелет в Венесуэлу. В пути их сопровождали норвежские истребители

В Венесуэлу прибыли два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62. Об этом 10 декабря пишет Russia Today со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Полет совершался в строгом соответствии с международными правилами, подчеркнули в ведомстве. Летчики предолели более 10 тыс. км в воздушном пространстве над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей. Причем на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.

Напомним, в последний раз Ту-160 добирались до Венесуэлы в 2013 году, до этого — в 2008-м. Во время визита президента страны Николаса Мадуро в Москву глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, что практика перелетов боевой авиации в Венесуэлу будет продолжена.