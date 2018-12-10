Совладелец одного из крупнейших производителей упаковки на Северо-Западе с миллиардным оборотом «вышел в кэш» после 20 лет в бизнесе

Компания ООО «Новые технологии» – до недавнего времени юрлицо крупнейшего на Северо-Западе производителя тары «НТЛ Упаковка» – проходит процедуру банкротства. У нового юрлица обновленный состав собственников — один из партнеров вышел из бизнеса.

Совладельцами ООО «Новые технологии», зарегистрированного в 2001 году, были бизнесмены Анатолий Бузданов (33%), Назар Скирда (34%) и Алексей Потачёв (33%). В конце 2017 года было создано новое юрлицо «НТЛ Упаковка», в состав собственников которого вошли только Скирда и Бузданов, а «Новые технологии» в марте 2018-го начали ликвидацию. В компании «Фонтанке» сообщили, что таким образом был оформлен «развод» собственников. А Потачев подтвердил, что вышел из бизнеса после почти 20 лет работы.

«Просто мы разошлись по компании и всё. Теперь я только управляющий, наёмный работник», – пояснил он нашему изданию 10 декабря.

Говорить о причинах такого решения и размерах компенсации за долю бизнесмен не захотел. В числе кредиторов ликвидируемого ООО «Новые технологии», которые уже заявили свои требования, вошли бизнесмен Михаил Шумилин (427 тыс. рублей), а также ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО» и ООО «Реконструкция». Рассмотрение отчета конкурсного управляющего назначено на 22 апреля 2019 года.