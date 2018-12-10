СК возбудил уголовное дело из-за застрявших в Китае российских туристов. Руководство турфирмы подозревают в злоупотреблении полномочиями

После того, как 700 клиентов туроператора «Жемчужная река» застряли в Китае, в московском Следственном комитете возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства 10 декабря.

Как полает следствие, фирма получила от клиентов более миллиона рублей и не исполнила обязательства в рамках заключенного соглашения с авиакомпанией. Это привело к нарушению законных прав граждан на предоставление оплаченных услуг по перелету из Российской Федерации в Хайкоу и Санья (Китай) и обратно.

Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями руководителями компании ( ч. 2 ст. 201 УК РФ).

7 декабря «ИрАэро» сообщила, что приостанавливает программу полетов в китайские Санью и Хайкоу, а также в ряд российских городов из-за долгов туроператора «Жемчужная река». На китайском острове застряли около 700 туристов. Как только туристическая компания выплатит долги, «ИрАэро» обещала возобновить авиаперевозки.

Сегодня перевозчик после участия в межведомственном заседании с участием Росавиации и Минтранса согласился вывезти туристов за свой счет, пишет РБК.