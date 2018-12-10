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Общество
10.12.2018 21:26
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Беглова попросили найти доноров, которые собирались митинговать вместо сочувствующих политзаключенным. Но не пришли

Депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский обратился к врио губернатора Александру Беглову с просьбой провести проверку комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Депутат уверен, что чиновники дезинформировали активистов, защищающих политзаключенных. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба фракции «Яблоко» в городском парламенте.

В обращении к Беглову депутат напомнил, что 9 декабря на Марсовом поле активисты собирались провести митинг в поддержку политзаключенных, однако комитет отказал в согласовании акции, сославшись на то, что в это же время и в этом же месте должно пройти другое мероприятие — агитация жителей становиться донорами. Идти сдавать кровь должны были призывать почти целый день — с 11 до 19 часов. Активистам же предложили устроить свою акцию в Удельном парке, на окраине города.

По словам Вишневского, оппозиционеры не согласились и вместо этого решили приобщиться к агитации в пользу донорства.

«Однако в период с 11:30 до 12:15, с 13:00 до 13:30 и с 15:50 до 16:35 никаких акций и агитации сдавать кровь не проводилось. Кроме того, не было замечено анонсированных чиновниками конкурсов, шуточных соревнований, викторин с использованием звукоусиливающей аппаратуры и воздушных шаров. Данные факты зафиксированы на фото и видео», – отметили в партии.

По мнению Вишневского, на Марсовом поле никакой донорской акции проводить и не собирались, а просто хотели не допустить митинга в поддержку политзаключенных. Не исключает парламентарий и другого варианта: средства на проведение акции были выделены, но разворованы. Чтобы не гадать, яблочник попросил Беглова разобраться в произошедшем.

Напомним, что Марсово поле ранее являлось «гайд-парком», местом, где для проведения митингов не требовалось получать согласований. В августе 2017 года губернатор Георгий Полтавченко подписал постановление, исключающее Марсово поле из списка специально отведенных мест, предполагающих особый порядок проведения публичных мероприятий. Как утверждали чиновники, они получили жалобы от жителей города, которые якобы были возмущены проведением митингов сторонников Алексея Навального на месте мемориала.

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