«Вояджер-2» стал вторым аппаратом в истории человечества, который вышел в межзвездное пространство. Его миссия продолжается более 40 лет

Аппарат «Вояджер-2» вышел в межзвездное пространство. Об этом 10 декабря сообщили в NASA.

«Вояджер-2» стал вторым объектом, созданным человеком, который покинул пределы гелиосферы. Первым был «Вояджер-1». Второй аппарат был запущен в 1977 году для исследования Солнечной системы. Сейчас «Вояджер-2» находится на расстоянии 120 астрономических единиц от Земли. Изначально предполагалось, что его миссия продлится всего пять лет, однако в итоге аппарат провел в космосе уже более 41 года.

Как уточняет издание N+1, выход за пределы гелиосферы еще не означает, что «Вояджер-2» покинул Солнечную систему. Ее граница находится за пределами внешнего края Облака Оорта — это около ста тысяч астрономических единиц от Солнца. Только триста лет уйдет на то, чтобы достичь этого Облака — и еще около 30 тысяч лет, чтобы его преодолеть.