Фонд AdVita собирает новогодние подарки для своих подопечных – людей с онкозаболеваниями

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») ведёт сбор новогодних подарков для своих подопечных – людей с онкологическими заболеваниями.

Подарки фонд собирает для взрослых подопечных, которые на праздники остаются в больницах. Как говорят в AdVita, это маленькие радости для взрослых. Подойдут кружки, пледы, наборы для творчества и даже настенный календарь.

Со списком подарков можно ознакомиться здесь.

Кроме этого, перед Новым годом фонд проводит праздничные концерты в трёх взрослых онкологических больницах, а также в НИИ им. Р.А. Горбачевой, где лечатся и дети, и взрослые. Проходит торжественное вручение подарков для всех пациентов этих больниц – волонтёры и сотрудники фонда обходят все отделения, каждую палату. Стать больничным волонтёром может любой желающий. Для этого надо: заполнить анкету, посетить ознакомительную встречу для волонтёров (приглашение вам придет в ответ на заполнение формы в течение двух недель) и пройти курс обучения в «Школе больничных волонтёров» (3 занятия).