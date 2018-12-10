Загадочный твит о вакансии хакера в финской полиции разбудил любопытство пользователей
Центральное бюро расследований Финляндии KRP 10 декабря опубликовало таинственный твит, состоящий из цифр и заглавных букв. Так власти решили найти хакера в криминально-технический отдел полицейского Центра по борьбе с киберпреступностью.
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Полицейские использовали в твите кодировку GSM, которая, в частности, используется в sms-сообщениях.
В объявлении о вакансии, на которое ведёт ссылка послания, говорится, что им требуется сотрудник с хорошими навыками программирования, который может любым способом получать информацию с вышедших из строя или намеренно поврежденных улик, таких как телефоны, навигаторы и устройства IoT (Интернет вещей), расшифровывать, а также решать задачи, связанные с чтением, записью и анализом различных измерительных сигналов.
Пользователи удивились и тут же принялись шутить. Например: "Зачем вы рассказали всем мой пароль от Wi-Fi?" В комментариях также предположили, что в полицию проникла кошка.
10 декабря 2018 г.
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