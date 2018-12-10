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Финансы
11.12.2018 11:51
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Население растаскивает деньги из банков

Банки теряют деньги физлиц. Причины — в разговорах о "грядущей дедолларизации", нестабильной ситуации в экономике и в агрессивной политике Сбербанка, который "беспрецедентно" повысил ставки по депозитам.

Население растаскивает деньги из банков

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Направления, в которых люди перемещают снятые в банках депозиты и средства на счетах, разнообразны. Одни несут туда, где выше проценты, другие переводят рубли в валюту и кладут в банк с иностранным капиталом, третьи помещают в ячейку. При этом общий объем вкладов в стране сокращается. Центробанк говорит, что ожидает восстановления средств к концу года, однако на носу новогодние расходы.

Отток вкладов физлиц в банках России начался в августе и пока не вернулся на прежний уровень. По данным ЦБ, общий объем рублевых депозитов в сентябре сократился на 1,2%, до 21,26 трлн, после чего в октябре вырос на 0,7%, однако все равно отстает от августовского показателя (на 118,6 млрд).

Без учета банков, где в октябре произошел прирост депозитов, 128 млрд рублей выведенных средств (рублевые плюс валютные вклады) приходятся на 15 кредитных организаций, среди которых самые крупные по этому критерию — Ситибанк (–25,5 млрд), Бинбанк (–19,9 млрд), Райффайзенбанк (–16,7 млрд) и Газпромбанк (–10,1 млрд). На шестом месте по объемам оттока — банк ВТБ (–8,3 млрд).

В августе — сентябре отток сбережений населения зампред ЦБ Василий Поздышев объяснял двумя факторами. Во-первых, крупные банки оформляли вклады не по самым привлекательным ставкам, во-вторых, сыграло роль растиражированное в СМИ обсуждение "дедолларизации" экономики. В сентябре глава ВТБ Андрей Костин объявил о намерении перевести долларовые расчеты по экспорту-импорту в евро, рубль или юань. В октябре Костин заявил, что "никто доллары в России не будет запрещать", вновь повысив интерес к этой теме.

Василий Поздышев опровергал информацию о перетоке рублевых средств из госбанков (в отношении которых ожидалось возможное введение санкций) в валютные сбережения в банках с иностранным капиталом. "То, что мы наблюдали, — это снятие валютных вкладов и, по сути дела, заполнение ячеек", — отмечал он.

В Связь-банке (находящемся в числе 15, где в октябре произошел отток вкладов) сообщили "Фонтанке", что также и сейчас не наблюдают перетока денег из госбанков в иностранные кредитные организации, поскольку доходность по вкладам там низкая. Однако сталкивались со случаями повышенного интереса к размещению денег в ячейках.

"Мы действительно сталкивались с несколькими подобными случаями в нашем банке, когда некоторые клиенты снимали со счетов наличную иностранную валюту и перекладывали ее в сейфовые ячейки. Это происходило на фоне публикаций в СМИ о возможном отказе от долларов США. Но сказать, что это носит массовый характер, совсем нельзя, это только единичные случаи", — сообщили в Связь-банке.

Несмотря на то что ЦБ не подтверждает факт перетока денег из госбанков в банки с иностранным капиталом, некоторые из таких кредитных организаций заявляют о росте валютного портфеля. Как сообщила "Фонтанке" Лидия Каширина, заместитель директора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка (принадлежит французской компании Societe Generale S. A.), рост валютного портфеля наблюдается "достаточно длительный период времени", а наиболее активным этот рост стал начиная с августа. Это объясняется в основном "негативными макроэкономическими ожиданиями", – уточнила она.

"Клиенты не видят риска хранения средств в валюте в Росбанке, учитывая нашу принадлежность к международной группе и высокую степень надежности, подтвержденную национальными и международными рейтингами. Мы, со своей стороны, предлагаем выгодные условия по вкладам в валюте, поэтому на популярность ячеек тенденция не повлияла", — отметила Каширина. Общий отток вкладов в Росбанке (включая рублевые сбережения физлиц) носит "краткосрочный и ожидаемый характер и связан с сезонностью и обдуманной политикой, нацеленной на умеренное привлечение средств в соответствии с запланированными показателями".

Меж тем в банковской среде открыто говорят: коллеги наблюдают переток денег со счетов госбанков в банки с иностранным капиталом. Например, упоминается ВТБ, откуда якобы  вынимали вклады и относили в ячейки Райффайзенбанка (и у него больше всего ячеек было открыто). В ВТБ и Райффайзенбанке не прокомментировали это.

Еще в одном банке, где произошел отток в последнее время, на условиях анонимности заявили, что в большинстве случаев снятие денег со вкладов в банках произошло по причине "беспрецедентно высоких ставок", которые рынку предложил Сбербанк.

"Это было очень неожиданно для рынка, — рассказали там. — По-видимому, таким образом он решил воспрепятствовать оттоку, который начался у него самого. Именно в связи с повышением ставок у Сбербанка мы потеряли вклады физлиц в октябре и ноябре. Повышать ставки мы не хотели, чтобы не увеличивать нагрузку по выплатам процентов. Скорее всего, большинство других банков не сделали этого по аналогичной причине".

Крупнейший госбанк страны действительно во второй половине сентября повысил ставки по долларовым вкладам (с 1,35% до 2% годовых), после чего в середине октября увеличил доходность по всем рублевым вкладам (на 0,15–0,5 процентного пункта). Также Сбербанк запустил вклад "Рекордный" со ставками 6,5–7,15% (срок его действия истек 30 ноября), после чего — депозит "Без паспорта" со ставками 6,5–7% (действует до 31 января 2019 года). Ужели так значительно? – да, поскольку в среднем предложение было ниже на процент и больше.  

Согласно отчетам Сбербанка по РСБУ, в сентябре на фоне обсуждений, кого коснутся новые санкции, банк потерял 206,7 млрд средств физических лиц — депозитов во всех валютах и  с текущих счетов физлиц, а в октябре (видимо, за счет повышенных ставок) — нарастил 226,3 млрд. Однако в ноябре отток возобновился, составив 39,3 млрд. Но на 1 декабря в Сбербанке было 12,4 трлн средств физлиц, что, впрочем, по-прежнему выше начала года (на 2,1%).

В Сбербанке сообщили "Фонтанке", что в действительности у них последнее время выросли объемы как валютных вкладов, так и рублевых. Падение, которое можно увидеть в бухгалтерских документах, обусловлено особенностями бухгалтерского учета, утверждают там, а реального оттока не произошло.

В отдельных банках отток средств населения произошел вовсе не по рыночным причинам. Например, "Открытие" в октябре потеряло 1,7% средств физлиц, сообщили в кредитной организации. Однако связано это было с плановым переводом клиентов Рокетбанка (в банк QIWI, куда из "Открытия" перешел Рокетбанк). Это обстоятельство и сейчас продолжает оказывать сильное влияние на динамику. Без учета перевода клиентов Рокетбанка, "Открытие" за 10 месяцев 2018 года увеличило средства физлиц на 20,7 млрд, в основном за счет роста срочных вкладов на 15,9 млрд, или на 4,7%, отметили в банке.

Банк ВТБ не стал комментировать отток вкладов по всему банку (–8,3 млрд в октябре), предоставив данные по Петербургу и Ленобласти, где оттока не наблюдается. В октябре — ноябре в этих двух регионах депозиты и средства до востребования выросли на 4,2 млрд, а по итогам 11 месяцев они увеличились на 13,6%, до 360 млрд рублей, сообщили в ВТБ. 

Александр Аликин, "Фонтанка.ру"

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