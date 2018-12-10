Куратор имущественного и финансового блока Мокрецов никак не может уйти из Смольного

Вице-губернатор Михаил Мокрецов, отвечающий в Смольном за финансовый и имущественный блоки, продолжит работать. Эту информацию "Фонтанке" подтвердили в комитете по имущественным отношениям и администрации губернатора 10 декабря. По информации "Фонтанки", он остается еще на два месяца.

Ранее Мокрецов заявлял, что собирается увольняться: 21 ноября должен был стать его последним рабочим днем. Позже глава комитета по имущественным отношениям и курирующий эти и финансовые вопросы вице-губернатор сообщил о переносе даты ухода на 10 декабря. Он объяснял тогда "Фонтанке", что врио губернатора Александр Беглов попросил его остаться до момента утверждения бюджета в городском парламенте. Несмотря на то, что, по информации "Фонтанки", все приготовления к уходу были сделаны, Мокрецов вышел на работу в Смольный 10 декабря. Кроме того, его имя фигурирует в списках участников грядущих совещаний. По информации собеседников "Фонтанки", Мокрецова попросили остаться до середины февраля.

С чем связаны именно такие сроки, в Смольном не объяснили.

Отметим, что с момента прихода Беглова пока не было произведено ни одного переназначения. В самом Смольном объявили мораторий на прием и увольнение сотрудников до момента утверждения новой структуры городского правительства. На вопрос о том, когда планируется реструктуризация, Беглов отказался отвечать журналистам, сославшись на то, что это является секретом.