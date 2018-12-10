На синей ветке в метро произошло короткое замыкание. Поезд ехал в клубах дыма

Дымовая завеса повисла в вагонах поезда метро на синей ветке в Петербурге вечером 10 декабря. Дым проник к пассажирам на подъезде к станции «Технологический институт» около 19.15. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы.

«Что-то горит в вагоне метро, который едет на Техноложку по синей ветке», — написали горожане.

На опубликованном в Сети видео видно, как горожане прячут головы в шарфы и воротники, пытаясь защитить себя от дыма.

Как отметили в справочной подземки, движение на «Технологическом институте» прерывалось на несколько минут из-за задымления. В пресс-службе метрополитена пояснили,что в тоннеле произошло короткое замыкание кабеля на участке от «Технологического института» до «Фрунзенской». Сейчас включили вентиляцию, идёт проветривание. Движение поездов восстановлено.