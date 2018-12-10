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Общество
10.12.2018 19:35
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Взлет на встречке. Росавиация рассказала о нарушениях безопасности на аэродромах

Взлет на встречке. Росавиация рассказала о нарушениях безопасности на аэродромах

коллаж "Фонтанки"

Безопасность полетов при выруливании самолетов на полосу остается под угрозой, даже несмотря на специально созданные комиссии по работе в этой области, говорится в информационном бюллетене Росавиации. Документ есть в распоряжении «Фонтанки».

Специальные надзорные группы по безопасности полетов на взлетно-посадочных полосах были сформированы в российских аэропортах после катастрофы во Внуково 2014 года, когда бизнес-джет Falcon с главой корпорации Total Кристофом де Маржери на разбеге врезался в снегоуборочную машину.

В бюллетене говорится, что комиссией по расследованию этой катастрофы были выявлены факторы опасности, которые должны были быть учтены на других российских аэродромах. Тем не менее, как показывает статистика авиационных инцидентов, не все комиссии смогли учесть дополнительные факторы на аэродроме своего базирования.

Согласно документу, на аэродроме «Большое Савино» в Перми, который используется и гражданскими авиаперевозчиками, и подразделениями ВКС РФ, регулярно возникает ситуация, когда на одной полосе оказываются два самолета на встречных курсах. Так, например, 25 августа 2018 года самолет Bombardier CRJ-200 с регистрационным номером VQ-BOU татарской «ЮВТ Аэро» (созданной на базе закрывшейся «Ак Барс Аэро») был вынужден уйти на второй круг. Причиной этому стали два истребителя МиГ-31, которые вырулили на полосу встречным курсом. Тремя днями ранее, 22 августа, самолет Airbus A320 «Аэрофлота» был вынужден прекратить взлет на скорости 117 узлов (около 216 км/ч) из-за вырулившего встречным курсом истребителя ВКС РФ.

Подобные инциденты в Перми происходили и раньше. Так, в апреле 2010 года из-за появившегося на полосе самолета с обратным курсом на второй круг был вынужден уйти Boeing 737 с регистрационным номером VP-BXQ авиакомпании UTair, а в марте того же года это привело к уходу на второй круг самолета Boeing 737 с регистрационным номером VP-BPG авиакомпании Orenair. В 2008 году из-за истребителя на второй круг ушел Airbus A319 с регистрационным номером VP-BHQ авиакомпании S7 Airlines.

В результате расследования инцидентов стало известно, что истребителям, которым требуется немедленный взлет, разрешено сокращать радиообмен с руководителем полетов. Летчик докладывает только о начале выруливания со стоянки, а решение о занятии полосы и взлете принимает сам. Ситуацию осложняет тот факт, что гражданские и военные общаются на разных частотах, а с одного торца полосы не видно другого.

Другие факторы стали причиной авиационного инцидента в аэропорту Улан-Удэ, где экипаж Airbus A320 с регистрационным номером VQ-BGJ «Уральских авиалиний» 25 августа 2018 года приземлил самолет на строящуюся полосу. В результате расследования стало известно, что посадка выполнялась в темное время суток, а огни рабочей полосы были выключены, поскольку в этот период проверяли освещение новой полосы. Экипаж не обратил внимания на информацию о проводимых работах, которая содержалась в авиационной телеграмме NOTAM. При этом информация об изменениях не была включена в голосовое оповещение системы ATIS, которое экипажи прослушивают до захода на полосу. Не было разработано специальных процедур для авиадиспетчеров.

«Как следствие, персонал УВД был вынужден самостоятельно определять порядок передачи этой информации (например, в радиообмене применять указание ВПП-26 «левая»/«правая», хотя использование этого обозначения не было предусмотрено в сборниках АНИ и НОТАМ)», – говорится в документе.


© Фонтанка.Ру

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