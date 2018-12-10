В Петербурге суд отклонил первый иск к соцсети «Вконтакте» о передаче данных пользователя полиции

Смольнинский районный суд Петербурга вернул исковое заявление Лилии Чанышевой к социальной сети «ВКонтакте». Женщина собиралась отсудить у компании 100 тысяч рублей за немотивированную передачу ее персональных данных полицейским.

Как пояснили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 10 декабря, в исковом заявлении не были исправлены все недостатки, которые обнаружили при подаче документа в октябре.

Ранее суд оставил иск без движения. Заявитель должен был исправить ошибки до 7 декабря. Однако вновь поступившее заявление содержало недочёты.

Лилия Чанышева из Уфы обратилась в Смольнинский суд Петербурга, настаивая, что «ВКонтакте» передали ее личную информацию заместителю начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Газимуллину после письма силовика в социальную сеть. Сотрудник МВД, у которого не было в производстве ни уголовных, ни административных материалов на Чанышеву, передал полученные сведения Роскомнадзору. В пресс-службе социальной сети заявили, что по данному иску не получали уведомлений, и в очередной раз указали на необходимость усовершенствования законодательства в этой сфере.