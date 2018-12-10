Происшествия
СМИ: Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в работе на российское правительство, готова признать вину
Мария Бутина подала ходатайство в американский суд с просьбой назначить слушания по поводу сделки со следствием. Об этом 10 декабря сообщает Reuters.
В ходатайстве, которое опубликовал телеканал Russia Today, говорится, что Бутина готова изменить свое заявление о непризнании вины. Документ направлен в окружной суд Колумбии. Заседание может пройти в период с 11 по 13 декабря. Ранее адвокаты Бутиной пытались отсрочить заседание по делу и сделать его закрытым для публики и прессы. Как ранее сообщали источники Bloomberg, речь идет о сделке со следствием.
Справка:
29-летней Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Бутина не признавала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными.