СМИ: Мария Бутина, арестованная в США по подозрению в работе на российское правительство, готова признать вину

Мария Бутина подала ходатайство в американский суд с просьбой назначить слушания по поводу сделки со следствием. Об этом 10 декабря сообщает Reuters.

В ходатайстве, которое опубликовал телеканал Russia Today, говорится, что Бутина готова изменить свое заявление о непризнании вины. Документ направлен в окружной суд Колумбии. Заседание может пройти в период с 11 по 13 декабря. Ранее адвокаты Бутиной пытались отсрочить заседание по делу и сделать его закрытым для публики и прессы. Как ранее сообщали источники Bloomberg, речь идет о сделке со следствием.