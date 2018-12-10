Лобовое ДТП с маршруткой на Ропшинском шоссе: есть жертвы, среди пострадавших ребёнок

Два человека погибли и трое получили ранения в результате аварии, произошедшей вечером 10 декабря в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 16:50 на Ропшинском шоссе, 50, 44-летний водитель «Рено Логана», по предварительной версии, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «ПАЗ», следовавший по маршруту №650.

Травмы получили люди, ехавшие в «Рено». Две пассажирки скончались на месте. Водитель, женщина лет 35 на вид и 16-летняя девочка госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Как рассказывают очевидцы в группе «Кипень» «ВКонтакте», в «Логане» ехали пять человек, погибшие женщины – сзади. Водителя из машины извлекали спасатели. «Одна местная, доставлена в городскую больницу с переломами», – пишет Любовь.

«Это, кстати, уже вторая авария, – отмечает Карина. – Только сейчас погибшие и пострадавшие, а в прошлый раз просто машины занесло и поцарапало, в субботу».

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, минувшей ночью в Петербурге также из-за выезда на встречную полосу погибли два человека.