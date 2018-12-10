Российские звёзды призвали россиян заниматься благотворительностью регулярно

В преддверии Нового года фонд «Нужна помощь» запустили масштабную благотворительную акцию «Рубль в день». Её цель — увеличить число людей, делающих регулярные пожертвования в благотворительные фонды в два раза.

Акцию уже поддержали Константин Хабенский, Владимир Познер, Данила Козловский, Ирина Горбачева, Юлия Пересильд и Ирина Старшенбаум.

Фонд «Нужна помощь» создал лэндинг, где можно быстро подписаться на регулярные пожертвования для любого из 133 благотворительных фондов. При этом можно выбрать любую сумму, которая не станет для вас обременительной, например, 1 рубль в день, а также любое количество фондов, которым хотите помочь.

По словам соучредителя фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского, регулярная поддержка благотворительных организаций не популярна у россиян.

«Именно регулярная поддержка позволяет благотворительным организациям системно и эффективно решать социальные проблемы, планировать свою деятельность, привлекать на работу специалистов, покупать лекарства и все необходимое для подопечных и знать, что завтра те не останутся без помощи, – говорит Аоешковский. Согласно опросу, проведенному в августе 2018 года, 90% россиян за последние 12 месяцев хотя бы один раз отозвались на просьбу о помощи (включая подачу милостыни и пожертвования напрямую конкретным людям), но при этом только 3% оформили регулярное пожертвование в пользу какой-либо благотворительной организации. Мы хотим в 2019 году увеличить число россиян, ежемесячно поддерживающих благотворительные фонды, в два раза — до 6% населения».

Организаторы призывают тех, кто присоединится к акции, рассказать о ней как можно большему числу людей. Например, поделиться в социальных сетях видео со звёздами с хештегом #рубльвдень. Кстати, по этому хештегу уже сейчас можно найти обращения всё новых и новых известных людей, поддерживающих акцию.

Отметим, что в представленном списке благотворительных фондов достаточно много петербургских организаций.