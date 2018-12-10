Суд не отпустил правозащитника Льва Пономарёва на похороны Людмилы Алексеевой

Лев Пономарёв не сможет проститься со скончавшейся правозащитницей Людмилой Алексеевой. Тверской суд Москвы отказался отпускать лидера движения «За права человека» из-под ареста.

Как пишет 10 декабря «Медиазона», судья не нашел исключительных обстоятельств для приостановки ареста. Он также указал, что Алексеева не была близким человеком для Пономарева и их общение сводилось к работе над совместными проектами.

Председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни вечером в субботу. Лев Пономарёв был арестован на 25 суток 5 декабря за призывы выйти на акцию «За наших и ваших детей» в защиту фигурантов «Пензенского дела» и «Нового величия». Столь суровое наказание для правозащитника вызвало резонанс – за 77-летнего Пономарёва вступились глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, омбудсмен Татьяна Москалькова, а также ряд российских и западных правозащитных организаций. 7 декабря Мосгорсуд смягчил наказание до 16 суток ареста.