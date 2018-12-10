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Авто
10.12.2018 18:59
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Американцы возрождают культовый SUV 1965 года, добавив ему 5-литровый мотор «Мустанга»

Пока автомобильная общественность ожидает дебюта возрожденного Ford Bronco в 2020 году, одна компания из штата Иллинойс купила у Ford лицензию на производство оригинального Bronco 1965 – 1975 годов выпуска, пишет Jalopnik.

На выбор клиентам предлагаются три варианта: отреставрированный оригинальный Bronco; автомобиль с новым кузовом, но на старой раме с сохранением оригинального VIN и всех табличек; и наконец, полностью новый автомобиль, созданный по оригинальным чертежам. Все три варианта обойдутся недешево – цены начинаются примерно от 120 тысяч долларов.

Американцы возрождают культовый SUV 1965 года, добавив ему 5-литровый мотор «Мустанга»

Gateway Bronco стала первой компанией, которой удалось получить официальную лицензию как на производство новых автомобилей, так и на переоборудование старых. При этом в рамках лицензии она обязуется устанавливать на свою продукцию только одобренные Ford узлы и агрегаты, включая двигатели. Однако последнее не значит, что на новые «старые» Bronco будут установлены те же двигатели, что стояли там в 1966 году.

Наоборот, в качестве основного агрегата для своей продукции компанией были выбраны 5-литровые двигатели от Ford Mustang 2018 года. Этот мотор дает большие возможности для тюнинга и «доводки» и даже в самом простом варианте выдает 460 лошадиных сил. Оригинальная модель 1965 года имела двигатель объемом 2,8 литра и мощностью всего 105 лошадиных сил.

Несмотря на то, что большинство подобных «вездеходов» строились на базе аналогичных пикапов, первое поколение Bronco имело полностью оригинальную ходовую. Крыша был съемная, что легко превращало то, что мы бы сейчас назвали SUV, в грузовичок-пикап – это придавало Bronco дополнительную привлекательность.

Иллинойская Gateway Bronco, что называется, «схватила хайп» — на волне ностальгического интереса к ретро, подогреваемого к тому же утечками фотографий будущего Ford Bronco 2020, она успела вскочить в этот набирающий ход поезд. Правда, в отличие от британской компании, возрождающей MGB в электричестве, Jaguar, переделывающей E-type под электротягу, или Aston Martin, обещающего сделать из своих винтажных спорткаров электромобили, у Gateway Bronco нет планов переводить культовые вездеходы на электротягу. Тут вам не Европа, а Америка еще поездит на бензине и на пятилитровых двигателях, установленных в новенькие ретро-автомобили.

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