Путин и Трамп борются за звание «Человек года» по версии Time

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин и убитый саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи вошли в короткий список претендентов на звание «Человек года» по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания 10 декабря.

По версии журнала, Путин «одержал убедительную победу» на выборах в марте, продлив собственные полномочия на шесть лет. Остаться в президентском кресле ему удалось на фоне пристального внимания к расследованию вмешательства России в американские выборы в 2016 году, ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и напряжённых отношений с Украиной. Владимир Путин попадал на обложку Time как «Человек года» в 2007 году.

Дональд Трамп по версии Time становился «Человеком года» в 2016-м. В этом году, как отмечается в публикации, он принял несколько спорных законов, в том числе направленных на прекращение незаконной миграции. Это привело к тому, что на границе США разделили более двух тысяч семей.

В список также вошли спецпрокурор США Роберт Мюллер, который ведёт расследование о возможном вмешательстве России в американские выборы, убитый в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

В апреле журнал Time опубликовал традиционный апрельский Топ-100 самых влиятельных людей в мире. Впервые за пять лет там не оказалось российского президента.