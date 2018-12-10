Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге с июля 2019 года вырастут максимум на 4,3%

Смольный определился с предельным увеличением коммунальных тарифов с середины следующего года. При разрешенной планке в 4,5% город уложится в 4,3%.

Проект постановления губернатора опубликован на сайте Смольного 10 декабря. Документ утверждает предельные индексы увеличения платы за коммунальные услуги. С 1 января максимальный рост составит 1,7%, с 1 июля — 4,3%.

Ранее федеральное правительство определило максимальную индексацию тарифов для каждого региона. При средней планке по России в 2,5% в Петербурге она была установлена на уровне 4,5%, в Москве — 4,8%, в Ленобласти — 2%. При этом с января тарифы везде вырастут на 1,7% в связи с увеличением НДС с 18% до 20%.

В конце прошлой недели, напомним, комитет по тарифам предложил поднять с июля 2019 года тариф на водоснабжение и водоотведение для населения на 7%.