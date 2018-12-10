В России отзывают более 3 тысяч «Фольксвагенов» и «Шкод», у которых может замёрзнуть антифриз

ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России более 3 тысяч новых автомобилей марок Volkswagen и Skoda.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 3148 автомобилей Volkswagen Tiguan, Polo Sedan и Skoda Rapid, проданных в 2018 году. VIN-коды этих машин перечислены в приложении, опубликованном на сайте ведомства.

Из-за неисправности заправочной установки эти автомобили могли заправить охлаждающей жидкостью с несоответствующей концентрацией. В некоторых случаях такая жидкость может замёрзнуть при минусовой температуре.

В дилерских центрах на попавших под сервисную кампанию машинах проверят охлаждающую жидкость. При необходимости она будет заменена. Работы выполнят бесплатно для владельцев.