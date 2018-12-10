Полицейские в США придумали, как обмануть автопилот «Теслы», в которой заснул пьяный водитель

В Калифорнии пьяный водитель Tesla Model S уснул за рулем на скорости 110 км/ч, сообщает 10 декабря Sunday Times. Дорожная полиция продемонстрировала изобретательность.

Патрульный офицер на шоссе к югу от Сан-Франциско обнаружил движущуюся с большой скоростью Tesla Model S в режиме автопилота со спящим водителем за рулем. На включенную сирену и полицейские огни спящий никак не реагировал. Поэтому полиции пришлось проявить креативность. «Теслу» заблокировали полицейскими машинами спереди и с боков, имитируя автомобильную пробку. Патрульные постепенно снижали скорость и в конце концов принудили автопилот остановиться.

Водитель уснул за рулем, потому что был сильно пьян: содержание алкоголя в его крови в два раза превышало допустимую норму. Теперь ему грозят не только штраф и лишение прав, но и уголовное дело за вождение под воздействием алкоголя. Мужчина арестован.

Это уже второй случай в Калифорнии, когда подвыпившие водители решают воспользоваться столь удобной опцией Tesla, как автопилот. При этом сама компания-производитель настаивает, что функция эта – вспомогательная, и водитель все равно должен контролировать автомобиль и держать руки на руле. Во избежание случаев, подобных описанному, в Tesla даже есть функция контроля внимания водителя, которая в теории должна останавливать автомобиль, если водитель заснул или по какой-то причине утратил контроль над управлением. Почему в данном случае эта функция не сработала, не сообщается.