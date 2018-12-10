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Турция предъявила обвинения в убийстве журналиста Хашкаджи генконсулу Саудовской Аравии
Турция обвиняет в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом 10 декабря пишет местное издание Anadolu со ссылкой на директора по коммуникациям офиса президента Турции Реджепа Эрдогана.
«Отказ в экстрадиции убийц Хашкаджи только подтверждает обвинения властей Саудовской Аравии в том, что они покрывают убийство», – заявили в офисе Эрдогана.
Напомним, накануне, 9 декабря, саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявил, что власти не собираются выдавать Турции обвиняемых по делу Хашкаджи.
Напомним, обнародованные в СМИ данные свидетельствуют о том, что за убийством Хашкаджи стоял наследный принц Саудовской Аравии, а также группа высокопоставленных чиновников.
Справка:
Джамаль Хашкаджи, который с 2017 года жил в США, работал обозревателем американской газеты Washington Post и был известен критикой нынешней политики Эр-Рияда. Он пропал в Турции 2 октября. Хашкаджи зашёл в саудовское консульство в Стамбуле, чтобы получить документы, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. Невеста прождала его у входа пять часов, пока сотрудники дипмиссии не сказали ей, что он уже ушёл.
Почти три недели власти Саудовской Аравии настаивали, что журналист пропал уже после того, как вышел из дипмиссии. Турецкая полиция обыскала задание и территорию вокруг него. В колодце у резиденции, по данным СМИ, были обнаружены фрагменты тела журналиста.
Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашкаджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. Прокуратура Стамбула заявила, что убийство было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.
В генпрокуратуре Саудовской Аравии заявили, что по делу об убийстве Хашкаджи задержан 21 человек. Для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни, остальных ждет наказание согласно канонам шариата.