Турция предъявила обвинения в убийстве журналиста Хашкаджи генконсулу Саудовской Аравии

Турция обвиняет в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом 10 декабря пишет местное издание Anadolu со ссылкой на директора по коммуникациям офиса президента Турции Реджепа Эрдогана.

«Отказ в экстрадиции убийц Хашкаджи только подтверждает обвинения властей Саудовской Аравии в том, что они покрывают убийство», – заявили в офисе Эрдогана.

Напомним, накануне, 9 декабря, саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр заявил, что власти не собираются выдавать Турции обвиняемых по делу Хашкаджи.

Напомним, обнародованные в СМИ данные свидетельствуют о том, что за убийством Хашкаджи стоял наследный принц Саудовской Аравии, а также группа высокопоставленных чиновников.