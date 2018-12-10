Новость в картинке: как вырос импорт и экспорт легковушек и грузовиков в РФ в 2018 году

С января по октябрь включительно в Россию ввезли 241,6 тысячи легковых автомобилей. Это на 15% больше, чем год назад. А вот импорт грузовиков за последние 10 месяцев, напротив, снизился на 10,2%. Такие данные приводит Федеральная таможенная служба России.

Экспорт же вырос в обоих сегментах: легковушек в 2018 году за границу поставили на 6,5% больше, чем в 2017-м, а грузовиков – на 3,8% больше, передает 10 декабря «Автостат».