СМИ: Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска. На выборах там победил оппозиционер

Новой столицей Дальневосточного федерального округа станет Владивосток. Идея о переносе принадлежала врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко.

«На протяжении всей своей истории город Владивосток фактически являлся торгово-экономическим центром Дальнего Востока», – говорится в письме Кожемяко, фотографию которого 10 декабря опубликовал РБК.

Президент поддержал предложение о переносе столицы, поставив на резолюции свою подпись. Подлинность документа подтвердили несколько источников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле видят множество преимуществ Владивостока по сравнению с Хабаровском. Сам Кожемяко утверждал, что к его идее положительно отнеслись премьер-министр Дмитрий Медведев и глава администрации президента Антон Вайно.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который на выборах 28 сентября представлял ЛДПР, в свою очередь, выступал категорически против отмены столичного статуса.

Олег Кожемяко пока остается врио региона. 16 декабря ему предстоят выборы. Ранее итоги голосования в Приморье были аннулированы.