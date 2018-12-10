Пожар на Литовской попал на видео: пламя под капотом автомобиля тушили снежками

Автомобильный пожар – это всегда значительный ущерб, иногда он приводит к смертельному исходу. Сегодня, 10 декабря, на Литовской улице, по всей видимости, никто не пострадал, и этот короткий видеоролик можно было бы считать курьёзным, если не задумываться о последствиях.

Тушение стоящего у обочины «Ситроена» очевидцы сняли на видео, запись выложена в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Скорее всего, машина загорелась на ходу, водитель освободил дорогу, прижавшись вправо, и начал схватку с огнём. Одного огнетушителя для такого пламени мало, и под капот мужчины стали кидать снег.

Участники группы в комментариях отмечают, что помощников у потерпевшего было немного: «Похоже, кто-то снимал, а не тушил», «...каждый катит по своим делам. За 10 секунд ролика 9 машин мимо проехало».