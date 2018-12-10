Медсестра оплатила лечение младенцу, получившему травму в петербургской больнице. Уголовное дело прекращено

Уголовное дело в отношении медсестры Детской городской больницы № 17 Святителя Николая Чудотворца прекращено в связи с примирением сторон. Об этом рассказали в городской прокуратуре 10 декабря.

В июне 2018 года после пеленания медсестра укладывала новорожденную в кювез и задела головой ребёнка одну из стенок. После того как на черепе малышки врачи увидели припухлость, её перевезли в реанимацию детской городской больницы № 1. В отношении медработницы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Медсестру привлекли к дисциплинарной ответственности, она уволилась из больницы по собственному желанию. Женщина полностью признала вину и принесла извинения матери ребенка.

По словам потерпевшей, обвиняемая оплатила ребёнку дорогостоящее лечение по нейрохирургии. И еще до суда возместила моральный ущерб. Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, девочка развивается в соответствии с возрастом.

Потерпевшая сторона ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Мировой судья судебного участка № 1 Санкт-Петербурга ходатайство удовлетворил.