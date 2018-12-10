Кержакова и Тюльпанову проверят на наркозависимость. Суд не может без экспертизы поделить ребенка между ними

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова пройдут судебную экспертизу с проверкой на наркозависимость. Бракоразводный процесс приостановлен.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 декабря, экспертизу Кержакову и пока еще его супруге назначил Петроградский суд Петербурга.

«Эксперты должны ответить на семь вопросов, в том числе страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку, какова мотивация требований каждого о проживании ребенка с каждым из них», – уточняет пресс-служба.

Комплексная судебная экспертиза назначена после сегодняшнего судебного заседания. Кержаков и Тюльпанова заявляют равные права на общего ребенка. Бывший футболист оперирует недавним прошлым жены, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. Она уверяет, что полностью здорова и готова к воспитанию сына, а Александр склонен к домашнему насилию.

Производство по делу о разводе и определении места жительства ребенка приостановлено на время экспертизы.