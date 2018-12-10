Управляемая стихия. За что на самом деле могут воевать «Желтые жилеты»

На акциях народного протеста в Париже замечены плакаты за выход Франции из Евросоюза, так называемый Frexit. Оформленную в ультиматум «Желтых жилетов» идею продвигают пророссийски настроенные политики Марин Ле Пен и Франсуа Асселино.

Николай Гонтарь/"Фонтанка.ру"

Уличное движение против повышения цен на топливо считалось стихийно-маргинальным, пока не появился манифест с жесткими политическими требованиями, а в ряды протестующих не вступили зачинщики нападений на полицию.

Манифест, о котором говорят как официальном заявлении «Желтых жилетов», скорее напоминает ультиматум. В нем часто встречается слово «немедленно». Снижение налогов, повышение зарплат, строительство доступного жилья наверняка понравятся большинству участников уличных протестов. Политическая часть манифеста выглядит радикальнее. От властей требуют переписать Конституцию, покинуть НАТО, закрыть границы для мигрантов и провести Frexit – с выходом из Евросоюза и возвращением национальной валюты.

Широко заговорили о манифесте 10 декабря, но опубликован он четыре дня назад, в ночь на 6-е. Почти одновременно появился на странице в Facebook «Charte des gilets jaunes» (Хартия желтых жилетов) и информационном ресурсе Le Libre Penseur («Свободный мыслитель»). Его создал в 2010 году правый активист, врач по образованию Салим Лайби. Французская пресса обвиняет его в национализме, антисемитизме, гомофобии, борьбе с демократическими институтами и других неосторожных взглядах.

«Мы подписываемся почти подо всеми претензиями, которые должны предъявлять жилеты, если они хотят прочно изменить ситуацию в стране. Читать, перечитывать, изучать, дополнять и делиться с наибольшим количеством», – обратился ресурс Лайби к своим читателям.

Через два дня после публикации манифеста, 8 декабря, американский журналист Люк Рудковски разместил в Facebook фотографию протестующих с плакатом Frexit.

Идея Frexit плотно связана с создателем одного из крупнейших профильных сообществ в Facebook «GiletsJaunesFrance» (65 тысяч подписчиков). Оно зарегистрировано 31 октября (за три недели до крупнейшего выступления «Желтых жилетов» 17 ноября) под вывеской некоммерческой организации. Создатель предпочитает не называть себя. У него, видимо, далекоидущие планы. 27 ноября на частное лицо зарегистрирован сайт nouslesgiletsjaunes.fr, объявлен сбор пожертвований, заведен тематический электронный адрес gilets.jaunes.fr@gmail.com. Он же упомянут в статье, размещенной 28 ноября на сервисе создания блогов La-rebelle.over-blog.com http://la-rebelle.over-blog.com/2018/11/soutenons-les-gilets-jaunes.html (от французского La rebelle «Бунтовщик»). Публикация призывает сторонников «Желтых жилетов» объединяться и ведет по ссылке на сайт Народного республиканского союза (Union Populaire Républicaine) – политической партии, которая стремится к Frexit, отказу от евро и выходу из НАТО. Если пройти по этой ссылке, то можно прочитать план партии по отставке президента Макрона.

Основатель Народного республиканского союза, Франсуа Асселино, считается ярко выраженным пророссийским политиком. В марте 2014 года он одним из первых назвал присоединение Крыма легитимным, о чем заявил в интервью «Российской газете».

Бенефициаром беспорядков можно считать собственно законодательницу моды на Frexit – лидера националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В 2016 году она просила себя называть мадам Frexit и обещала при победе на президентских выборах-2017 за полгода вывести Францию из Евросоюза. Сейчас Ле Пен активно комментирует тему «Желтых жилетов», 8 декабря на своей странице в Facebook она опубликовала фото многотысячного шествия и назвала его крайне мирным.

Следы управляемости с виду самоорганизованного протестного движения ищут не только в высших политических кругах, но и финансовых. История с повышением цен на топливо не нова, автомобилисты начали подписывать петицию еще весной 2018 года. Но массовой огласке она была предана в октябре через газету Le Parisien, принадлежащую богатейшему человеку Европы, миллиардеру, владельцу Louis Vuitton Бернару Арно. У него не складывались отношения с Эммануэлем Макроном, так как президент считается ставленником семейства Ротшильдов, с которым Арно открыто конфликтовал на простяжении нескольких лет.

Рядовых французов манифест с Frexit насторожил, судя по их комментариям в соцсетях. У некоторых сложилось впечатление, что выдвигать такие требования – явный перебор.

Еще один слоган, который через соцсети пытаются привить «Желтым жилетам», призывает бойкотирировать выборы:

«Больше не голосуй. Просто чтобы увидеть, как они будут реагировать».

В официальных группах протеста обсуждается другая идея, миролюбивее. От Макрона требуют провести референдум по инициативе граждан (Référendum d’initiative Citoyenne), и аббревиатура RIC сейчас популярнее Frexit.

Кроме манифеста, участников протеста тревожит появление агрессивных групп в их среде. Популярность получила видеозапись с пятью-шестью мужчинами, которые скрывали лица и были тщательно экипированы на случай столкновений. Жилеты они, наоборот, не носили. Их попросили удалиться. Пользователи пересылают видео с просьбой быть осторожными и выдавливать из своих рядов возможных провокаторов.

Вероятность вмешательства сторонних сил в протест расследует Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции. Поводом стала сетевая активность Twitter-аккаунтов, предположительно связанных с Россией. В Кремле подозрения отрицают.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру