18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +0
$ 66.24р
75.71р
23:59 10.12.2018
Расширенный поиск

Общество
10.12.2018 22:21
Печать

Управляемая стихия. За что на самом деле могут воевать «Желтые жилеты»

На акциях народного протеста в Париже замечены плакаты за выход Франции из Евросоюза, так называемый Frexit. Оформленную в ультиматум «Желтых жилетов» идею продвигают пророссийски настроенные политики Марин Ле Пен и Франсуа Асселино.

Управляемая стихия. За что на самом деле могут воевать «Желтые жилеты»

Николай Гонтарь/"Фонтанка.ру"

Уличное движение против повышения цен на топливо считалось стихийно-маргинальным, пока не появился манифест с жесткими политическими требованиями, а в ряды протестующих не вступили зачинщики нападений на полицию.

Манифест, о котором говорят как официальном заявлении «Желтых жилетов», скорее напоминает ультиматум. В нем часто встречается слово «немедленно». Снижение налогов, повышение зарплат, строительство доступного жилья наверняка понравятся большинству участников уличных протестов. Политическая часть манифеста выглядит радикальнее. От властей требуют переписать Конституцию, покинуть НАТО, закрыть границы для мигрантов и провести Frexit – с выходом из Евросоюза и возвращением национальной валюты.

Широко заговорили о манифесте 10 декабря, но опубликован он четыре дня назад, в ночь на 6-е. Почти одновременно появился на странице в Facebook «Charte des gilets jaunes» (Хартия желтых жилетов) и информационном ресурсе Le Libre Penseur («Свободный мыслитель»). Его создал в 2010 году правый активист, врач по образованию Салим Лайби. Французская пресса обвиняет его в национализме, антисемитизме, гомофобии, борьбе с демократическими институтами и других неосторожных взглядах.

«Мы подписываемся почти подо всеми претензиями, которые должны предъявлять жилеты, если они хотят прочно изменить ситуацию в стране. Читать, перечитывать, изучать, дополнять и делиться с наибольшим количеством», – обратился ресурс Лайби к своим читателям.

Через два дня после публикации манифеста, 8 декабря, американский журналист Люк Рудковски разместил в Facebook фотографию протестующих с плакатом Frexit.

Идея Frexit плотно связана с создателем одного из крупнейших профильных сообществ в Facebook «GiletsJaunesFrance» (65 тысяч подписчиков). Оно зарегистрировано 31 октября (за три недели до крупнейшего выступления «Желтых жилетов» 17 ноября) под вывеской некоммерческой организации. Создатель предпочитает не называть себя. У него, видимо, далекоидущие планы. 27 ноября на частное лицо зарегистрирован сайт nouslesgiletsjaunes.fr, объявлен сбор пожертвований, заведен тематический электронный адрес gilets.jaunes.fr@gmail.com. Он же упомянут в статье, размещенной 28 ноября на сервисе создания блогов La-rebelle.over-blog.com http://la-rebelle.over-blog.com/2018/11/soutenons-les-gilets-jaunes.html (от французского La rebelle «Бунтовщик»). Публикация призывает сторонников «Желтых жилетов» объединяться и ведет по ссылке на сайт Народного республиканского союза (Union Populaire Républicaine) – политической партии, которая стремится к Frexit, отказу от евро и выходу из НАТО. Если пройти по этой ссылке, то можно прочитать план партии по отставке президента Макрона.

Основатель Народного республиканского союза, Франсуа Асселино, считается ярко выраженным пророссийским политиком. В марте 2014 года он одним из первых назвал присоединение Крыма легитимным, о чем заявил в интервью «Российской газете».

Бенефициаром беспорядков можно считать собственно законодательницу моды на Frexit – лидера националистической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. В 2016 году она просила себя называть мадам Frexit и обещала при победе на президентских выборах-2017 за полгода вывести Францию из Евросоюза. Сейчас Ле Пен активно комментирует тему «Желтых жилетов», 8 декабря на своей странице в Facebook она опубликовала фото многотысячного шествия и назвала его крайне мирным.

Следы управляемости с виду самоорганизованного протестного движения ищут не только в высших политических кругах, но и финансовых. История с повышением цен на топливо не нова, автомобилисты начали подписывать петицию еще весной 2018 года. Но массовой огласке она была предана в октябре через газету Le Parisien, принадлежащую богатейшему человеку Европы, миллиардеру, владельцу Louis Vuitton Бернару Арно. У него не складывались отношения с Эммануэлем Макроном, так как президент считается ставленником семейства Ротшильдов, с которым Арно открыто конфликтовал на простяжении нескольких лет.

Рядовых французов манифест с Frexit насторожил, судя по их комментариям в соцсетях. У некоторых сложилось впечатление, что выдвигать такие требования – явный перебор.

Еще один слоган, который через соцсети пытаются привить «Желтым жилетам», призывает бойкотирировать выборы:

«Больше не голосуй. Просто чтобы увидеть, как они будут реагировать».

"Бойкотировать избирательные урны. Не голосуй больше. Просто чтобы увидеть, как они будут реагировать"
"Бойкотировать избирательные урны. Не голосуй больше. Просто чтобы увидеть, как они будут реагировать"
скриншот/Facebook.com

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

В официальных группах протеста обсуждается другая идея, миролюбивее. От Макрона требуют провести референдум по инициативе граждан (Référendum d’initiative Citoyenne), и аббревиатура RIC сейчас популярнее Frexit.

Кроме манифеста, участников протеста тревожит появление агрессивных групп в их среде. Популярность получила видеозапись с пятью-шестью мужчинами, которые скрывали лица и были тщательно экипированы на случай столкновений. Жилеты они, наоборот, не носили. Их попросили удалиться. Пользователи пересылают видео с просьбой быть осторожными и выдавливать из своих рядов возможных провокаторов.

Вероятность вмешательства сторонних сил в протест расследует Генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности Франции. Поводом стала сетевая активность Twitter-аккаунтов, предположительно связанных с Россией. В Кремле подозрения отрицают.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
АО «Строительный трест»
10.12.2018 16:51

Новогодние предложения от компании «Строительный трест»

«Строительный трест» объявляет о действии специальных акций* на объекты загородной и коммерческой недвижимости.
ЗАО «Ленстройтрест»
10.12.2018 16:21

Началась продажа квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

ГК «Ленстройтрест» открыла продажу квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». На выборе покупателей представлены 242 квартиры различных планировок. Дом сдается в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
10.12.2018 14:50

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД ввели в эксплуатацию систему Екатеринбургского укрупнённого центра

«Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили проект по строительству Екатеринбургского укрупнённого центра автоматизированной системой организации воздушного движения.
Фото предоставлено магазином Кей
10.12.2018 13:40

Привилегии для бизнеса

Для юридических лиц в КЕЙ существует масса привилегий, которые сделают закупки удобными. Расскажем о них поподробнее
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.12.2018 13:24

«Аэрофлот» победил сразу в двух категориях премии «Время инноваций»

«Аэрофлот» стал обладателем ежегодной премии за достижения в инновационной деятельности «Время инноваций-2018». Компания впервые в истории премии одержала победу сразу в двух категориях - «Транспорт и машиностроение», а также «Биотехнологии и генная инженерия».
Setl City
10.12.2018 12:53

В ЖК «Солнечный город» открылись магазин косметики и аптека

В корпусе ЖК «Солнечный город» по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 5 открылись магазин косметики и парфюмерии «Улыбка Радуги», цветочный магазин «Цветомания» и аптека «Будь здоров!». В этом же здании уже работают продуктовый универсам и кафе «Петергофские пекарни».
Фото предоставлено Polugar бар
10.12.2018 12:40

В центре Петербурга открылся Polugar бар, возрождающий застольные традиции русской знати

В одном из самых туристических мест Петербурга, на Итальянской улице, в здании Пассажа открылся необычный бар с ярко выраженным историческим уклоном - бар Polugar.
«Лидер Групп»
10.12.2018 11:17

Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

Доступная студия с просторной гостиной, логично зонированной кухней, лоджией и ванной.
10.12.2018 10:55

«Алмаз – Антей» примет участие в ярославском форуме профессиональной навигации «Проектория»

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» представит ряд проектов на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «Проектория», который пройдет в Ярославле с 11 по 14 декабря 2018 г.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
07.12.2018 19:30

Скидки до 40% на авиабилеты по России от «Уральских авиалиний»

Акция* стартует сегодня 7 декабря с 21:00 по уральскому времени
фото предоставлено компанией "Улыбка радуги"
07.12.2018 18:35

«Улыбку радуги» признали лучшим магазином России по версии покупателей

Парфюмерная сеть «Улыбка радуги» стала национальным победителем премии общественного мнения «Лучший сетевой магазин года России 2018-2019». Церемония награждения состоялась на этой неделе.
Yota
07.12.2018 18:05

Yota вдвое снизила цены на безлимитные мобильные приложения на планшете

Yota снизила цены на планшетной линейке. Стоимость подключения безлимитных мобильных приложений сократилась более чем на 50%