Выезд на встречку унёс пять жизней. В Бурятии «Тойоты» столкнулись лоб в лоб

Тяжёлая авария произошла 10 декабря около 19:10 по местному времени на 53-м километре федеральной автодороги Култук – Монды в Тункинском районе Бурятии.

Как сообщает местный канал «Ригус» со ссылкой на полицию, по предварительной версии, 59-летний водитель «Тойота Премио» выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Камри». «Камри» съехала в кювет, «Премио» остался без передней части – шансов выжить в нём не было.

На месте погибли водитель и четыре пассажира «Тойоты Премио»: мужчины 55, 59, 49 лет, а также две женщины 56 и 55 лет. Их личности уже установлены.

Ещё двое, 35-летний водитель и 35-летний пассажир «Камри», доставлены в медицинское учреждение. Все семеро – местные жители.

Напомним, минувшей ночью два человека погибли в Петербурге в результате лобового столкновения «Мазды» и «КамАЗа».