Жительница Пскова попыталась продать новорожденную дочь через соцсети

Уголовное дело в отношении молодой матери возбудили в Пскове. Женщина сразу после родов поспешила приютить дочку в чужой семье. Об этом рассказали в региональном СК 10 декабря.

Как полагает следствие, в ноябре 21-летняя жительница Пскова родила девочку и сразу после выписки из роддома передала ребёнка приезжей из Вологды. Сделку женщины обговорили заранее в социальных сетях. По данным СМИ, речь шла о 500 тысячах рублей. В Вологде полиция задержала 46-летнюю горожанку, малышку у неё изъяли и поместили в медицинское учреждение. Псковичка также задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по п. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми).

Ранее подобный случай произошёл в Петербурге. Жительница Омска, «отдавшая в дар» своего новорожденного ребенка учительнице из Петербурга, получила штраф в размере 24 тысяч рублей.